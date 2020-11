(ANSA) – BRUXELLES, NOV 13 – Il numero di infezioni da Covid

in Belgio continua a diminuire

relativamente in modo rapido. Lo ha annunciato nel corso di una

conferenza stampa oggi il portavoce interfederale per la lotta

contro il Covid-19 Yves Van Laethem.

Negli ultimi sette giorni – precisa l’agenzia di stampa Belga

– si sono verificati 6.877 nuovi casi al giorno, il 48% in meno



