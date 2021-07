(ANSA-AFP) – ROMA, 05 LUG – Il Covid “non è stato ancora

sconfitto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe

Biden invitando i connazionali a vaccinari, “l’azione più

patriottica possibile”, durante la festa nazionale americana.

Tuttavia, ha sottolineato, gli Usa hanno “preso il sopravvento”

sul virus che “non controlla più le nostre vite”. Biden si è

detto comunque preoccupato per la rapida diffusione della

variante Delta e per il basso tasso di vaccinazione in alcune

regioni. (ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it