(ANSA) – BRASILIA, 06 MAG – Nuova bordata all’indirizzo della

Cina da parte di Jair Bolsonaro: durante una cerimonia dedicata

al 5G, settore in cui spicca l’azienda cinese Huawei, il

presidente brasiliano ha lasciato intendere che il governo di

Pechino, pur senza citarlo espressamente, potrebbe aver creato

di proposito il nuovo coronavirus.

Il Covid-19 “è un nuovo virus: nessuno sa se è nato in

laboratorio o perché un essere umano ha mangiato un animale

inappropriato. Il fatto è che proviene da lì. I militari sanno

cos’è la guerra chimica e batteriologica. Non è che stiamo

affrontando una nuova guerra?”, si è chiesto Bolsonaro,

aggiungendo: “Qual è stato il Paese il cui Pil è cresciuto di

più (durante la pandemia)? Io non lo dirò”.

Le dichiarazioni del capo dello Stato sono state definiti “incredibili” dal governatore di San Paolo, Joao Doria, acerrimo

avversario politico di Bolsonaro e strenuo difensore dei

vaccini, in particolare di quello cinese, CoronaVac, prodotto

anche dall’Istituto Butantan, dipendente dallo Stato di San

Paolo.

Dura anche la reazione del deputato Fausto Pinato, del Fronte

parlamentare Brasile-Cina, secondo cui Bolsonaro soffrirebbe di “una grave malattia mentale”. (ANSA).



