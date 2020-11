(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 03 NOV – Il Comune di Rio de

Janeiro ha annunciato oggi la ripresa piena delle attività sulle

spiagge cittadine, escludendo una possibile seconda ondata di

coronavirus, come in Europa.

La ‘Città Meravigliosa’ è quindi entrata ufficialmente

nell’ultima fase della flessibilità delle azioni consentite in

spiaggia, che ora torna a poter essere occupata dai bagnanti,

senza più vincoli di orario, purché

Advertisements

siano rispettati il;;distanziamento sociale e l’uso della mascherina.Il sindaco, Marcelo Crivella, ha in particolare autorizzatola pratica degli sport sia in acqua che sulla sabbia durantetutta la giornata. Parallelamente, è stata consentita l’aperturadi scuole comunali e lo svolgimento di manifestazioni sportivedi strada, come maratone e gare ciclistiche.“Le possibilità di una seconda ondata nella città di Rio deJaneiro sono remote, nelle circostanze attuali. La pandemia èsotto controllo anche senza vaccino. Come abbiamo fatto? Sonosicuro che stiamo costruendo l’immunità di gregge”, ha sostenutoCrivella, che sta tentando la rielezione alle municipali del 15novembre, nei cui sondaggi al momento appare solo terzo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram