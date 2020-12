(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Chi in Canada si vaccinerà contro il

coronavirus e avrà reazioni gravi potrà chiedere un

risarcimento: lo ha annunciato il governo federale.

L’annuncio della ministra della Sanità Patty Hajdu – citato

dalla Cbc – giunge alla vigilia della campagna di vaccinazione

anti-Covid, che dovrebbe iniziare la prossima settimana con il

vaccino della Pfizer-BioNtech.

Health Canada, l’istituto di Sanità canadese

che approva ivaccini, ha ricordato che il via libera arriva solo dopo unoscrupoloso esame dei dati scientifici e della certezza che ibenefici siano superiori ai rischi.“I canadesi possono fidarsi della procedura di approvazione.Comunque, nel raro caso di una reazione avversa, questoprogramma garantirà loro il sostegno di cui hanno bisogno”, hadetto Hajdu, precisando che la copertura riguarda tutti i tipidi vaccino, incluso quello contro il coronavirus.Secondo gli infettivologi, lievi sintomi come febbre e dolorisono il segnale che il sistema immunitario si sta attivando perprodurre l’immunità al virus. Per il governo federale lepossibilità che qualcuno abbia gravi reazioni al vaccino sono alcontrario “molto rare, meno di una su un milione”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

