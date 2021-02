(ANSA) – LONDRA, 15 FEB – Supera la soglia di 15,3 milioni di

persone il totale di coloro che hanno ricevuto una prima dose di

vaccino anti Covid nel Regno Unito, con in aggiunta circa

540.000 richiami. Lo indicano i dati aggiornati diffusi oggi dal

governo britannico a margine della conferenza stampa di giornata

a Downing Street sugli sviluppi della pandemia del premier Boris

Johnson, affiancato dal

chief medical officer dell’Inghilterra,Chris Whitty, e dal numero 1 del servizio sanitario nazionale(Nhs), Simon Stevens.Il briefing mira a fare il punto della situazione nel giornodell’avvio della fase 2 della campagna vaccinale britannica edell’entrata in vigore parallela della stretta ai confini conl’obbligo di quarantena in hotel sorvegliati per chi arriva da33 Paesi più a rischio d’importazione di nuove varianti delvirus. Una situazione su cui il terzo lockdown nazionale – inatto sull’isola ormai da oltre un mese e mezzo e soggetto a unarevisione il 22 sui cui Johnson resta al momento prudentissimo –ha inciso ora positivamente in tema di contenimento dell’ondatadi nuovi casi, decessi e ricoveri quotidiani negli ospedaliinnescata nelle scorse settimane dall’aggressiva ‘varianteinglese’: tutti in discesa oggi, rispettivamente a 9765 (per laprima volta sotto quota 10.000 da mesi, seppure con un numero ditamponi sceso a 430.000 nelle ultime 24 ore conteggiate), a 230e a meno di 2000. (ANSA).

Fonte Ansa.it

