(ANSA) – ROMA, 12 OTT – La Cina lancia una campagna di 5

giorni per completare i test di massa sul Covid-19 su gli oltre

9 milioni di residenti della città portuale di Qingdao, nella

provincia orientale di Shandong, dopo il rilevamento accertato

domenica di sei casi di coronavirus, saliti a 9 secondo i media

locali, e di 6 asintomatici. Le infezioni sono state collegate

al Qingdao Chest Hospital, in base a quanto riferito in una nota

dalla Commissione sanitaria municipale, secondo cui 5 distretti

saranno passati al setaccio in 3 giorni e l’intera città “entro

5 giorni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

