(ANSA) – ROMA, 16 FEB – La Colombia darà il via domani alla

sua campagna di immunizzazione contro il coronavirus anziche’

sabato come era originariamente previsto: lo ha reso noto il

presidente del Paese Ivan Duque. Lo riporta la Cnn.

Si comincerà con il personale medico in prima linea nella

lotta al virus in due cittadine in una regione rurale, Monteria

e Sincelejo, per dimostrare al

Advertisements

Paese che il vaccino è destinatoall’intera nazione. Le principali metropoli – come Bogotá,Medellin e Cali – seguiranno giovedì.La Colombia ha ricevuto ieri la prima consegna di 50mila dosidel vaccino Pfizer-BioNTech.Secondo i dati dell’Università Johns Hopkins, ad oggi ilPaese conta 2.198.549 casi di contagio e 57.786 morti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram