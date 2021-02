(ANSA) – ROMA, 08 FEB – Cuba sta sviluppando un proprio

vaccino contro il Covid-19, il Soberana 02 prodotto

dall’istituto epidemiologico cubano Finlay, una volta approvato

sarà offerto gratuitamente alla popolazione dell’isola

caraibica, ma anche ai turisti che verranno a visitarla. Lo si

legge sul sito del giornale Las Noticias.

Il giornale cita il direttore dell’istituto Finlay, Vicente

Vérez, che assicura che il vaccino Soberana 02,

che sta entrandonella fase tre della sperimentazione con 150 mila dosi dainoculare sui volontari, è sicuro e ha dimostrato un elevatopotere di immunizzazione. “Induce una memoria immunitaria dilunga durata che, oltre a produrre anticorpi, fa in modo chequesti siano durevoli”, ha dichiarato, citato da Las Noticias,il dott. Vérez il 29 gennaio in una conferenza in videodell’Organizzazione panamericana della Sanità.L’Avana, scrive il giornale, è impegnata a creare 100 milionidi dosi del vaccino autoprodotto per immunizzare la popolazione:un privilegio che dunque verrà esteso anche a chiunque vorràvisitare Cuba da turista, che potrà ricevere anche un altro deiquattro vaccini, che però non vengono specificati, sui quali sibasa la strategia di immunizzazione cubana. (ANSA).

Fonte Ansa.it

