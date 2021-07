(ANSA) – TUNISI, 10 LUG – L’Italia sostiene “in questo

momento difficile il sistema sanitario del sud della Tunisia”

con il contributo all’acquisto di macchinari e attrezzature

mediche destinate agli ospedali del governatorato di Tataouine

per la lotta al covid, nell’ambito di un progetto

dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim)

insieme al Regno dei Paesi Bassi. Lo scrive su facebook la

rappresentanza italiana a Tunisi in relazione all’incontro

dell’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, con il

ministro della Salute tunisino, Faouzi Mehdi, del capo della

missione dell’Oim in Tunisia e dell’ambasciatore dei Paesi

Bassi, Ton Lansink, in occasione della cerimonia di consegna dei

macchinari.

Il progetto ha previsto lo stanziamento, tramite l’Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), di 250 mila

euro da parte dell’Italia. Altri 50 mila euro sono stati

conferiti dai Paesi Bassi. (ANSA)

Fonte Ansa.it