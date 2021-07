(ANSA) – ROMA, 31 LUG – I ginecologi e gli ostetrici inglesi

hanno lanciato un appello alle donne in gravidanza a vaccinarsi

dopo uno studio che ha rilevato che la percentuale di donne in

gravidanza ricoverate in ospedale con infezione da moderata a

grave è aumentata in modo “significativo” con il propagarsi

della variante Delta, ormai dominante. Lo riporta il Guardian

citando Jacqueline Dunkley-Bent, capo ostetrica per

l’Inghilterra, il Royal College of Obstetricians and

Gynecologists (RCOG) e il Royal College of Midwives.

Dunkley-Bent ha scritto ieri a medici di base e ostetriche

chiedendo loro di incoraggiare le future mamme a ricevere un

vaccino per “proteggere se stesse e i loro bambini”.

Anche il Royal College of Obstetricians and Gynecologists

(RCOG) e il Royal College of Midwives hanno raccomandato la

vaccinazione delle donne in attesa restie all’immunizzazione. Il

58% delle donne incinte a cui è stato offerto il vaccino lo ha

infatti finora rifiutato con la maggior parte – secondo un

sondaggio del RCOG realizzato a maggio – che ha affermato di

temere di danneggiare il bambino o di essere in attesa di

ulteriori informazioni sulla sicurezza delle dosi.

Un documento dei ricercatori dell’Università di Oxford ha

scoperto che le donne in gravidanza ricoverate in ospedale

durante l’ondata del Delta avevano maggiori probabilità di

contrarre la polmonite, con un terzo che richiedeva supporto

respiratorio. “È molto preoccupante che i ricoveri di donne

incinte in ospedale con Covid-19 siano in aumento e che le donne

incinte sembrino essere più gravemente colpite dalla variante

Delta della malattia”, ha affermato Marian Knight, professore di

maternità e infanzia dell’Università di Oxford. (ANSA).



Fonte Ansa.it