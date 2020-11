(ANSA) – PARIGI, 22 NOV – Sono stati 11.829 i casi di

positività al tampone Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore,

ai quali si aggiungono 1.328 test antigenici positivi, per un

totale di 13.157, secondo le cifre di Santé Publique France.

Il numero delle vittime è aumentato in 24 ore di 215, e il

totale è ora di 48.732 dall’inizio dell’epidemia. Ulteriormente

sceso il tasso

Advertisements

di positività dei test, al 14%. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram