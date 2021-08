(ANSA) – PARIGI, 07 AGO – Il numero di ricoveri in terapia

intensiva in Francia continua ad aumentare: oggi ne sono stati

registrati oltre 1.500, rispetto ai meno di 1.000 di dieci

giorni fa, secondo i dati pubblicati dalla sanità pubblica. Con

136 nuovi ricoveri in 24 ore, la terapia intensiva ha accolto

1.510 persone oggi contro le 1.458 di ieri e le 1.099 una

settimana fa.

Il numero dei ricoveri in ospedale è salito a 8.425,

anch’esso in aumento. In calo invece il numero dei decessi: 32

rispetto ai 60 di venerdì. Sul fronte dei nuovi contagi, le

autorità sanitarie ne segnalano 25.755 in 24 ore, un dato

stabile nell’ultima settimana. Il tasso di positività è del

4,2%.

Per quanto riguarda la vaccinazione, il 66,2% della

popolazione ha ricevuto la prima dose, il 55,1% il ciclo

completo. (ANSA).



