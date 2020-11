(ANSA) – PARIGI, 10 NOV – Esplode il numero di decessi nelle

case di riposo in Francia, 754 in 4 giorni. Sommati ai 466 delle

ultime 24 ore negli ospedali danno questa sera un totale di

1.220 nuove vittime della seconda ondata del Covid-19.

Dall’inizio della pandemia, i morti sono 42.207 in Francia.

Diminuisce nettamente, invece, il numero dei nuovi casi in

24 ore: 22.180,

una cifra nettamente inferiore alle 40-50.000della settimana scorsa. Sono 4.750 i ricoverati nei reparti dirianimazione. (ANSA).

Fonte Ansa.it

