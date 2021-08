(ANSA) – PARIGI, 28 AGO – Sono state diverse decine di

migliaia i manifestanti che anche oggi sono scesi in piazza a

Parigi e in altre città della Francia per ribadire, per il 7/0

fine settimana consecutivo, la loro protesta contro il “pass

sanitario”, il green pass francese, imposto dal governo. Nella

capitale, ci sono stati tre cortei che si sono svolti

pacificamente, un quarto si concluso con tafferugli fra

manifestanti e polizia e lancio di lacrimogeni.

Presenti, come nelle precedenti occasioni, ex gilet gialli ed

oppositori del presidente Emmanuel Macron, insieme a gruppuscoli

di complottisti di varia estrazione. Come lo scorso week-end, la

mobilitazione ha fatto segnare una nuova diminuzione nella

partecipazione.

Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha avvertito che “se

il Covid non scompare dalla nostra vita”, il green pass, imposto

per entrare in bar, ristoranti, treni e aerei, ospedali,

potrebbe essere prorogato oltre la data finora prevista, il 15

novembre.

Manifestazioni si sono svolte in più di 200 città della

Francia oltre a Parigi. Qualche incidente anche a Tolosa.

(ANSA).



Fonte Ansa.it