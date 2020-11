(ANSA) – BERLINO, 19 NOV – La situazione in Germania “resta seria. Il numero dei contagi si è stabilizzato, ma a un

livello alto”. Lo ha detto il presidente del Robert Koch

Institut, in conferenza stampa a Berlino, Lothar Wieler. Non è

ancora possibile valutare se il fatto che i contagi non

aumentino in modo esponenziale ogni giorno sia un cambiamento

del trend, “bisogna aspettare”.

Per

il Koch Institut, “i dati mostrano comunque che le misurefanno effetto, le persone vi si attengono e che siamo sullastrada giusta”. L’Istituto ha segnalato nelle ultime 24 ore22.609 nuovi casi. L’incidenza su 100 mila abitanti in settegiorni è di 139, ancora lontana dalla soglia dei 50 che si vuoleraggiungere, “ma almeno non è aumentata”.L’istituto ha inoltre registrato 251 nuove vittime rispettoal giorno precedente, per un bilancio complessivo dall’iniziodella pandemia di 13.370 su 855.916 infezioni. Le persone finoraguarite sono 562.700. (ANSA)

Fonte Ansa.it

