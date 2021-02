(ANSA) – TOKYO, 14 FEB – Il governo giapponese ha approvato

il vaccino anti Covid della casa farmaceutica Pfizer, il primo

ad essere autorizzato nel Paese, consentendo di dare il via

libera alla campagna di immunizzazione a partire dalla prossima

settimana.

La società’ statunitense aveva presentato domanda in dicembre

e successivamente aveva raggiunto un accordo per la fornitura di

72 milioni di dosi entro fine anno.

La AstraZeneca ha invecepresentato richiesta alle autorità sanitarie lo scorso 5febbraio, mentre l’altra società Usa – Moderna – sta ancoraeseguendo i test clinici in Giappone.Giovedì sono state consegnate le prime 400mila dosi delvaccino Pfizer, prodotte nello stabilimento in Belgio, ed iprimi vaccini riguarderanno il personale medico, tra dottori einfermiere. I residenti over 65 anni, pari a 36 milioni dipersone, seguiranno a partire da aprile.Secondo gli esperti, per raggiungere la cosiddetta ‘immunitàdi gregge’ almeno l’80% della popolazione dovrà essereimmunizzata. In un sondaggio condotto dall’agenzia di stampaKyodo a inizio febbraio appena il 63% dei giapponesi si eradetto favorevole al vaccino, mentre il 27,4% era contrario. Adoggi il Giappone registra 415.945 contagi, inclusi 6.970decessi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

