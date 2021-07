(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Il governo giapponese si prepara ad

annunciare un allargamento dello stato di emergenza anti Covid a

tre prefetture che circondano l’area metropolitana di Tokyo

oltre ad Osaka (ovest): le nuove misure, riporta il Guardian,

verranno annunciate oggi dal premier Yoshihide Suga.

Lo stato di emergenza interesserà, oltre ad Osaka, le

prefetture di Saitama, Kanagawa e Chiba e sarà in vigore dal due

al 31 agosto. Allo stesso tempo, verrà prorogato fino al 31

agosto nella capitale e sull’isola di Okinawa. Misure di

emergenza, ma meno stringenti, verranno introdotte in altre

cinque zone, inclusa l’isola di Hokkaido.

Ieri, come è noto, i casi giornalieri di coronavirus in

Giappone hanno superato quota 10mila per la prima volta

dall’inizio della pandemia e nella capitale i nuovi casi di

contagio hanno raggiunto un record – il terzo consecutivo – a

quota 3.865. A Tokyo le infezioni giornaliere sono raddoppiate

rispetto alla settimana scorsa e secondo le autorità sanitarie

potrebbero arrivare a 4.500 entro due settimane. (ANSA).



Fonte Ansa.it