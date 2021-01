(ANSA) – TOKYO, 27 GEN – Il governo giapponese si appresta a

estendere lo stato di emergenza se non si vedrà a breve una

stabile diminuzione delle infezioni di coronavirus a Tokyo e nel

resto dell’arcipelago. Lo anticipano i media nipponici, citando

fonti all’interno dell’esecutivo. Attualmente lo stato di

emergenza è in vigore nella capitale dal 7 gennaio, e

successivamente è stato introdotto in altre 10 prefetture



