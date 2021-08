(ANSA) – TOKYO, 17 AGO – Il governo giapponese si appresta a

prorogare lo stato di emergenza, attualmente in vigore a Tokyo e

nelle province adiacenti, fino al 12 settembre, aggiungendo alla

lista altre sette prefetture. Lo anticipano fonti governative ai

media nipponici, in attesa della decisione che verrà comunicata

dall’esecutivo nel tardo pomeriggio ora locale.

Lo stato di emergenza, operativo fino al 31 agosto in sette

prefetture: Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo e

Fukuoka, verrà dunque con ogni probabilità esteso per

fronteggiare l’allarmante espansione dei contagi a livello

nazionale su gran parte dell’arcipelago.

In base ai provvedimenti vigenti i bar, i ristoranti e i

karaoke non potranno servire alcool dopo le 19, e dovranno

anticipare la chiusura alle 20. Con la capitale Tokyo e le

prefetture adiacenti di Chiba, Kanagawa, Saitama – oltre a Osaka

e l’isola di Okinawa, il numero totale dei territori sottoposti

allo stato di emergenza fino al 12 settembre salirà dunque a 13.

Una versione meno rigida dello stato di emergenza è invece in

atto in altre 16 prefetture, e sarà anche esso prorogato al 12

settembre.

L’esecutivo guidato dal premier conservatore Yoshihide Suga,

annuncerà la decisione dopo un incontro e l’approvazione della

commissione di esperti medici nel pomeriggio, tarda mattinata in

Italia. Nella capitale Tokyo, a una settimana dall’inizio delle

Paralimpiadi, il numero dei pazienti in terapia intensiva è

aumentato a 268, aggiornando il record per il settimo giorno

consecutivo. (ANSA).



Fonte Ansa.it