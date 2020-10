(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Anche il Libano punta su dei cani da

fiuto appositamente addestrati per rilevare il coronavirus negli

aeroporti. Secondo un team di ricerca franco-libanese, di cui dà

notizia la Bbc, gli animali possono rilevare il Covid-19 in

quasi il 100% dei casi, dopo aver annusato il sudore umano. E

ora nel Paese mediorientale stanno addestrando 20 cani delle

forze di sicurezza libanesi per controllare gli arrivi

all’aeroporto di Beirut. Se la sperimentazione avrà successo, i

ricercatori sperano che possa essere implementata negli

aeroporti di tutto il mondo.

In realtà già a fine settembre si era diffusa la notizia di

un analogo progetto pilota all’aeroporto internazionale di

Helsinki, in Finlandia: ai passeggeri in arrivo viene offerto un

test rapido – appena dieci secondi – e ad eseguirlo sono

proprio un paio di cani, addestrati a rilevare l’odore del Covid

in delle salviettine passate sul collo. Se l’animale rileva il

virus, il passeggero viene sottoposto al più tradizionale

tampone. (ANSA).



