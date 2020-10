(ANSA) – GINEVRA, 23 OTT – Impennata di contagi da Covid-19

in Svizzera, dove sono stati segnalati 6.592 nuovi casi nelle

ultime 24 ore. La Svizzera, in proporzione al numero di

abitanti, registra un numero significativamente maggiore di casi

rispetto a quasi tutti i paesi limitrofi, ha detto il capo

della divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio della

sanità, Stefan Kuster, citato dall’agenzia Keystone-Ats. Cifre

cinque volte superiori a quelle della Germania, il doppio di

Austria e Italia, ha sottolineato. Per l’Ufficio federale, nelle

ultime due settimane la Svizzera ha registrato 42.290 nuovi

casi, con un tasso di 494,9

Advertisements

casi per 100.000 abitanti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram