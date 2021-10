(ANSA) – ROMA, 08 OTT – “Per ogni venti persone vaccinate nel

mondo” contro il Covid-19, solo “una è in Africa. E solo 10

Paesi africani hanno raggiunto un tasso di vaccinazione del

10%”. A lanciare l’allarme è Vera Songwe, sottosegretaria

generale dell’Onu e segretaria esecutiva della commissione

economica per l’Africa, parlando alla terza conferenza

ministeriale Italia-Africa, a Roma.

“Il tasso di vaccinazione in Africa non supera il 3%”, ha

aggiunto dal canto suo Moussa Faki Mahamat, presidente della

Commissione dell’Unione africana, anch’egli presente all’evento

dal titolo ‘Incontri con l’Africa 2021’. (ANSA).



Fonte Ansa.it