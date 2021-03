(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Il Cile ha registrato nelle ultime 24

ore 5.983 nuovi casi di coronavirus, il maggior numero di

infezioni in una giornata in quasi nove mesi, da quando il 19

giugno 2020 furono rilevati 6.290 contagi. Lo ha riferito il

ministero della Salute cileno, citato dal sito del quotidiano La

Tercera.

Il totale dei casi confermati in Cile ha raggiunto 879.485.



