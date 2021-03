(ANSA) – PARIGI, 20 MAR – Da ieri la Francia è senza cifre

sull’andamento della pandemia, contagi, ricoveri, vaccinazioni e

molto altro. La causa – secondo quanto si apprende solo oggi –

sarebbero una serie di “incidenti tecnici” direttamente

collegati all’incendio 10 giorni fa a Strasburgo di OVH, uno dei

più grandi data center d’Europa, che ospita diversi importanti

server.

Né il sito del governo, né

Advertisements

quello di Santé Publique Francehanno aggiornato i dati da giovedì. Soltanto nella tarda seratadi ieri, le autorità hanno ammesso l’esistenza di “incidentitecnici nella catena di comunicazione dei dati. In concreto, alministero avevano notato “scarti fra i dati ricevuti dallaSanità” nella giornata di ieri e quelli osservati “a livelloregionale”. Sarebbe stato individuato, in particolare, un bugche ha portato ad errate identificazioni geografiche dicontagiati, pazienti o nuovi vaccinati. Forse a causa deiproblemi all’host di server di Strasburgo.Non solo: le cifre dei giorni precedenti potrebbero esserestate falsate, anche perché in qualche caso erano apparsestranamente incoerenti: il numero delle persone risultatepositive al tampone lunedì – che normalmente vengono conteggiate3 giorni dopo – avevano raggiunto il livello record di oltre38.000. In particolare in 3 dipartimenti dell’Ile-de-Franceavevano toccato livelli mai sfiorati neppure nelle dueprecedenti ondate. Nella Seine-Maritime, in una settimana, illivello di contagi sarebbe aumentato dell’incredibilepercentuale del 57%. Per oggi, Santé Publique dovrebbe essere ingrado di riprendere gradualmente la diffusione dei dati, masoltanto dei nuovi contagi e del numero dei vaccinati.Questi “incidenti tecnici” si aggiungono a un problema piùdatato, di cui si parla da settimane: il numero dei casiquotidiani sarebbe “gonfiato” da mesi a causa di doppioni, inparticolare quelli che risultano positivi al tampone rapidoantigenico e che poi corrono a farsi testare con il molecolare:in questo caso, una stessa persona verrebbe conteggiata positivadue volte. E’ stato calcolato che l’incidenza resa ufficialesarebbe del 10% superiore a quella reale a livello nazionale.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram