(ANSA) – LONDRA, 08 FEB – Tornano sotto quota 15.000 dopo

diverse settimane (14.104) i contagi da Covid nel Regno Unito

nelle 24 ore su un totale di quasi 600.000 test giornalieri, per

effetto del lockdown introdotto in risposta all’aggressiva ‘variante inglese’ del virus, mentre calano a 333 anche i

decessi secondo i dati aggiornati diffusi oggi dal governo

britannico. Dati su cui peraltro pesano i parziali

ritardi nellaraccolta statistica nel weekend, di solito recuperati framartedì e giovedì.Il totale ufficiale delle vittime dall’inizio della pandemiasale intanto a oltre 112.700, record europeo in cifra assoluta esecondo ormai unicamente al Belgio o alla piccola Slovenia inrapporto alla popolazione. Ma continua a crescere pure il numerodei vaccini somministrati sull’isola, con quasi 12,3 milioni diprime dosi ad altrettante persone e 512.000 richiami: ritmo chefa prevedere un anticipo sulla scadenza del 15 febbraio fissatadal governo di Boris Johnson per arrivare a quota 15 milioni,ossia alla convocazione per la prima dose di tutti i residentidel Regno di 4 categorie prioritarie dagli over 70 in su.(ANSA).

Fonte Ansa.it

