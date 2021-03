(ANSA) – LONDRA, 04 MAR – Si accentua il calo dei contagi da

Covid nel Regno Unito, in lockdown nazionale tris da oltre due

mesi dopo l’impennata alimentata dall’aggressiva ‘variante

inglese’ del virus: e destinato a restarlo in sostanza fino ad

aprile-maggio al di là della riapertura delle scuole fissata per lunedì 8 marzo malgrado l’impatto sempre più positivo e

accelerato della campagna vaccinale. Lo certificano i

datiaggiornati odierni del governo di Boris Johnson, che indicanomeno di 6500 nuovi casi su un record assoluto di ben 863.000tamponi giornalieri; mentre i morti nelle 24 ore scendono a 242,uno dei numeri più bassi degli ultimi mesi, con un bilancioquotidiano inferiore all’Italia (un centinaio di decessi inmeno) come non si vedeva da tempo.Resta comunque la pesante somma ufficiale complessiva dellevittime dall’inizio della pandemia, salito a circa 124.000,picco europeo in cifra assoluta; mentre i ricoveri totali negliospedali diminuiscono a 12.000 e le dosi di vaccinosomministrate sfiorano ora quota 22 milioni, con i richiamiarrivati verso il milione. (ANSA).

Fonte Ansa.it

