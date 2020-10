(ANSA) – BERLINO, 22 OTT – Esplodono i nuovi contagi da

Covid in Germania, dove si supera la soglia dei 10 mila.

L’Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi casi in 24 ore.

Il record finora era stato segnato sabato scorso, con 7830

contagi. I dati non sono comunque paragonabili a quelli della

primavera perché attualmente si fanno molti più test. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram