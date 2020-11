(ANSA) – BERLINO, 25 NOV – Il semi-lockdown vigente in

Germania sarà prolungato fino al 20 dicembre. Lo ha annunciato

il ministro presidente della Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff,

dopo il vertice in via di chiusura a Berlino fra Merkel e i

governatori. (ANSA).



Fonte Ansa.it

