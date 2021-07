(ANSA) – NEW DELHI, 19 LUG – La variante Delta è tuttora

responsabile di oltre l’ottanta per cento dei nuovi casi di

Covid-19 in India: lo ha detto N K Arora, responsabile

dell’Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG), in un

comunicato reso noto dal ministro alla Salute indiano. Sono una sessantina invece i casi della variante Delta Plus,

(AY.1 e AY.2), identificati sinora dall’INSACOG in undici stati

indiani, e tuttora sotto studio per quanto riguarda le

caratteristiche di trasmissibilità, virulenza, e la capacità di

resistenza al vaccino.

Arora ha sottolineato che, se insorgessero nuove varianti, i

contagi, che nelle ultime settimane sono stati in media sotto i

40 mila ogni 24 ore, potrebbero risalire rapidamente.

Il direttore ha aggiunto che l’Indian SARS-CoV-2 Genomics

Consortium è un gruppo di 28 laboratori indiani costituito nel

dicembre del 2020 per studiare le caratteristiche del virus e incrociare i risultati del sequenziamento genomico con quelli

clinici ed epidemiologici. (ANSA).



Fonte Ansa.it