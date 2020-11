(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Sciopero del personale delle pompe

funebri in Spagna: siamo pochi – è la rivendicazione – non ce la

facciamo a gestire il flusso in aumento delle morti per

Coronavirus. Lo riporta la Bbc. I sindacati di categoria

sostengono la necessità di aumentare il personale per prevenire

il ritardo nelle sepolture già vissuto nella prima ondata della

pandemia a marzo. Nella primavera scorsa le sepolture hanno

subito ritardi anche di una settimana e le cremazioni sono

avvenute a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dei

decessi.

Dall’inizio della pandemia, in

Advertisements

base ai dati della JohnsHpkindìs University, la Spagna ha registrato oltre 1,1 milionidi contagi e 35.000 vittime. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram