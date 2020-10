(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Il bilancio dei morti provocati

dal coronavirus in India ha superato quota 120.000 mentre il

numero complessivo dei contagi sfiora la soglia degli 8 milioni:

è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University,

secondo cui nel Paese sono decedute dall’inizio della pandemia

120.010 persone.

L’India è il secondo Paese al mondo per numero di casi

(7.990.322) dopo gli Stati Uniti (8.778.680) ed il terzo per

numero di morti dopo gli Usa (226.711) e il Brasile (157.946).

Sempre secondo i dati dell’università americana, nel Paese

finora sono guarite 7.259.509

persone. (ANSA).

Fonte Ansa.it

