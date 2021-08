(ANSA) – NEW DELHI, 17 AGO – L’India ha registrato 25.166 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più basso da oltre cinque mesi (154 giorni). Lo ha reso noto il ministero alla Salute. Ieri nel Paese sono state somministrate oltre 880 mila dosi di vaccino, un dato record, che porta il totale degli immunizzati a oltre 554 milioni: il 46% degli indiani ha ricevuto la prima dose, mentre il 13% entrambe. Due giorni fa, nel suo discorso alla nazione in occasione dell’anniversario dell’Indipendenza indiana, il premier Narendra Modi ha sottolineato che l’India è lo Stato che ha vaccinato più persone al mondo. (ANSA).

