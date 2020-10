(ANSA) – ROMA, 10 OTT – L’India ha registrato oltre 73mila

casi di coronavirus e quasi 1.000 decessi provocati dal morbo

nelle ultime 24 ore: lo ha reso sono il ministero della Sanità

del Paese, secondo quanto riporta il Guardian.

Ieri i nuovi contagi sono stati 73.272, che hanno portato il

bilancio complessivo delle infezioni dall’inizio della pandemia

a quota 97.894. Allo stesso tempo, vi sono stati 926 decessi,

per un totale di 107.416 vittime. Il bilancio giornaliero dei

morti si mantiene così sotto quota 1.000 per il settimo giorno

consecutivo.

Per quanto riguarda i casi, l’India registra attualmente una

media di 70.000 contagi al giorno rispetto al picco di 97.894

infezioni segnato a metà settembre. (ANSA).



Fonte Ansa.it

