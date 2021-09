(ANSA) – ROMA, 19 SET – L’India sta pensando di riaprire

presto le sue porte al turismo, per la prima volta dopo oltre un

anno e mezzo di chiusura, spinta dalle buone notizie sul declino

delle cifre delle infezioni e delle morti da Covid-19, e

starebbe ipotizzando i concedere visti d’ingresso gratuiti ai

primi 500.000 visitatori. Lo scrive il Times of India, citando

funzionari del ministero federale dell’Interno, secondo i quali

l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in una decina di giorni.

Il costo per il bilancio federale dei visti gratuiti per

mezzo milione di turisti stranieri (il prezzo per ogni turista è

di 25 dollari per un mese o di 40 dollari per un anno con

entrate multiple) è stato calcolato in un miliardo di rupie

(circa 11,5 milioni di euro). Ma la riapertura darebbe una

boccata d’ossigeno all’industria del turismo e alle linee aeree

dopo un anno e mezzo di bonaccia, scrive il Times of India.

L’India nelle ultime 24 ore ha registrato 31.2022 nuovi

contagi. (ANSA).



Fonte Ansa.it