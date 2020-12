(ANSA) – NEW DELHI, 18 DIC – Il ministro alla salute Harsh

Vardan ha detto oggi in una conferenza stampa che la

vaccinazione nel paese, che inizierà a breve, sarà su base

volontaria.

“Il nostro vaccino indiano”, ha sottilineato il ministro “sarà

altrettanto efficace di quelli sviluppati negli altri paesi”. Intanto, però, il 69 per cento degli indiani si dichiara

diffidente: lo rivela un sondaggio di

LocalCircles, condotto neigiorni scorsi, di cui scrive il quotidiano The Indian Express.LocalCircles, una piattaforma social, ha intervistato 18.000persone di 242 distretti in tutto il paese, il 66 per centouomini, il 34 donne, scoprendo anche che i diffidenti sonosaliti rispetto allo scorso ottobre, quando erano il 61 percento. Secondo Sachin Taparia, fondatore di LocalCircles, leragioni principali per la bassa propensione al vaccino sono lascarsa informazione sugli effetti collaterali e sul livello di efficacia, e la convinzione crescente di godere di alti livellidi immunità. (ANSA).

Fonte Ansa.it

