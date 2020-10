(ANSA) – TEHERAN, 24 OTT – Almeno 192 città in Iran sono in

stato di emergenza a causa del coronavirus e altre 79 in stato

di allarme. Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità.

Altre 335 persone sono morte portando il numero totale delle

vittime a 32.320. 5.814 persone sono risultate positive al

Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il numero dei casi di

virus a 562.705, ha detto la portavoce del ministero Sima Lari.

Per il leader iraniano ali Khamenei le misure per contenere il

nuovo picco di contagi devono essere “dure, obbligatorie

considerate ordini governativi”. “E’ necessario creare una baseoperativa con l’aiuto delle forze dell’ordine per controllareche siano osservati i protocolli e le regole sugli spostamentiin città e da una città all’altra”, ha detto in un incontro conil presidente Hassan Rohani e i membri dell’Unità di crisianti-Covid. Era la prima volta, dall’inizio dell’epidemia nelPaese lo scorso febbraio, che l’ayatollah incontrava qualcuno dipersona- (ANSA).

Fonte Ansa.it

