(ANSA) – LONDRA, 21 GEN – L’Irlanda si accoda al vicino Regno

Unito ed elimina a partire da domani quasi tutte le restrizioni

anti-Covid introdotte per far fronte alla variante Omicron, il

cui picco è stato superato. La decisione è stata annunciata dal

Taoiseach (primo ministro) Micheal Martin in un discorso

televisivo alla nazione. Quindi in questo fine fine settimana

nei pub e ristoranti irlandesi si torna alla normalità e ai

clienti non verrà più chiesto il green pass. Vengono inoltre

eliminati l’indicazione al distanziamento sociale e i limiti di

spettatori agli eventi all’aperto e al chiuso.

Da lunedì cessa anche l’indicazione allo smart warking e ci

sarà un graduale ritorno ai posti di lavoro. Resta l’obbligo di

indossare le mascherine almeno fino alla fine di febbraio e per

i viaggi internazionali sarà ancora richiesto il green pass,

come del resto rimane l’autoisolamento per le persone

sintomatiche. (ANSA).



Fonte Ansa.it