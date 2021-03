(ANSA) – TEL AVIV, 17 MAR – Continua la discesa dei nuovi

casi di coronavirus in Israele dopo la campagna vaccinale di

massa. Insieme a questi anche tutti gli altri indici della

malattia, come i casi gravi e i decessi, sono in netto calo.

Nelle ultime 24 ore le nuove infezioni sono state 1.472, con un

tasso di positività del 2.1%: il più basso dal primo

dicembrescorso. A gennaio si era arrivati a più del 10%. (ANSA).

Fonte Ansa.it

