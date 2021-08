(ANSAmed) – TEL AVIV, 13 AGO – Il premier israeliano Naftali Bennett ha deciso di accelerare la lotta contro quella che definisce la ‘Pandemia Delta’ mediante la somministrazione della terza dose di vaccini Pfizer anche agli ‘Over 50’ che hanno ricevuto le prime due dosi oltre cinque mesi fa. “La campagna per la vaccinazione degli ‘Over 60’ è un gran successo” ha affermato. “Finora quelle vaccinazioni sono state 750 mila e proseguono. Faccio ora appello agli ‘Over 50’ a presentarsi alle casse mutue già oggi per vaccinarsi”. Secondo i media, l’inoculazione della dose di richiamo è consigliata anche allo staff medico, al personale carcerario e ai detenuti. (ANSAmed).

