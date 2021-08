(ANSA) – TEL AVIV, 01 AGO – Non accenna ad arrestarsi la

nuova ondata di Covid che dall’inizio di luglio affligge

Israele. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati duemila nuovi

casi positivi su circa 70 mila tamponi. Per la prima volta in

diversi mesi il tasso di positività ha superato la soglia del 3

per cento. In questo clima di crescente preoccupazione è stato

accolto con slancio l’appello del governo rivolto agli oltre

sessantenni (già vaccinati con due dosi da oltre cinque mesi) ad

assumere subito una terza dose.

Ufficialmente la campagna è iniziata oggi, anche se venerdì

le casse mutue hanno già iniziato a vaccinare chi insisteva per

ricevere la nuova dose. Secondo dati ufficiosi nel week end

decine di migliaia di ultra-sessantenni si sono registrati per

ricevere la terza dose, il ‘booster’, già nei prossimi giorni.

Le autorità sanitarie assicurano che i vaccini sono sicuri e che

non c’è penuria. Inoltre consigliano vivamente a chi ancora non

sia vaccinato (oltre un milione di israeliani adulti) a

provvedere al più presto ad immunizzarsi per sventare il rischio

che con un ulteriore diffondersi della pandemia si renda

necessario tornare alla imposizione di lockdown. (ANSA).



Fonte Ansa.it