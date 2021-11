(ANSA) – LONDRA, 12 NOV – E’ “assolutamente vitale” che i

britannici si sottopongano al richiamo del vaccino anti-Covid.

Lo ha detto oggi il premier Boris Johnson visitando un centro

vaccinale nella periferia di Londra. Ha sottolineato la sua

preoccupazione per quella che “senza dubbio è un’ondata” di

contagi in Europa continentale, citando il caso della Germania.

“Se vogliamo continuare nel modo in cui siamo – ha aggiunto

Johnson, riferendosi alla situazione nel Regno Unito – le

persone devono ricevere le dosi addizionali quando vengono

chiamate”. (ANSA).



