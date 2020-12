(ANSA) – LONDRA, 07 DIC – Boris Johnson “incoraggia” tutte le

persone indicate nelle categorie prioritarie per la

somministrazione del vaccino Pfizer anti Covid – al via nel

Regno Unito da domani – a farsi vaccinare. Lo ha sottolineato

oggi un suo portavoce, nel briefing di giornata a Downing

Street, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se il

premier Tory fosse deciso a far pressione anche

su suo padre,l’80enne ex eurodeputato Stanley Johnson, scettico in questimesi sulle raccomandazioni relative alla pandemia: anche suquelle fissate dal governo guidato dal figlio.“Il primo ministro incoraggia chiunque venga chiamato (dalservizio sanitario nazionale” a ricevere il vaccino”, hatagliato corto il portavoce, ricordando le posizioni anti-no vaxdi Boris Johnson e ricordando che anche la regina e il principeFilippo sono nelle prime liste dei vaccinandi, “come dato difatto”, in ragione della loro età.Downing Street ha viceversa escluso che il governo possaipotizzare la concessione di “passaporti immunitari” a coloroche si faranno vaccinare, tali da garantire “libertà extra”rispetto ai non vaccinati. (ANSA).

Fonte Ansa.it

