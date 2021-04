(ANSA) – NEW YORK, 07 APR – La città di New York si prepara

all’arrivo dell’estate. Il sindaco Bill de Blasio ha annunciato

che tutte le sue otto spiagge riapriranno il prossimo 29 maggio

in concomitanza con la festività del Memorial Day. Circa un mese

dopo, il 26 giugno, è prevista anche la riapertura delle 48

piscine pubbliche della Grande Mela. Sul calendario è il giorno

successivo alla chiusura dell’anno scolastico.

Lo scorso anno, in piena pandemia, l’amministrazione comunale

era stata costretta a ritardare l’apertura delle spiagge e a

limitare il numero di piscine all’aperto. (ANSA).



