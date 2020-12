(ANSA) – NEW YORK, 11 DIC – Un leopardo delle nevi allo zoo di Louisville, in Kentucky, è risultato positivo al coronavirus. L’esemplare femmina di cinque anni è il primo della specie ad aver contratto il covid, ma la struttura è in attesa dei risultati su due leopardi delle nevi maschi.

Tutti hanno “sintomi lievi”, tra cui tosse secca e respiro affannoso, e lo zoo “continua a

monitorare attentamente la loro salute”. Sembra che la femmina sia stata contagiata da un dipendente asintomatico.La struttura ha spiegato come il rischio che gli animali infetti, compreso il leopardo delle nevi, diffondano il virus all’uomo è “considerato basso”, poiché il Covid-19 “rimane prevalentemente una malattia trasmessa da persona a persona”.(ANSA)

