(ANSA) – PARIGI, 13 OTT – Francia verso un possibile nuovo

giro di vite contro il coronavirus. Alla vigilia dell’attesa

intervista a reti unificate su France 2 e TF1, il presidente

francese, Emmanuel Macron, presiede oggi un nuovo Consiglio di

Difesa Sanitaria per organizzare la risposta al nemico

invisibile.

In particolare, il governo intende studiare i mezzi per

bloccare la seconda ondata, che in Francia raggiunge livelli

inquietanti. Dopo città come Parigi, Lione e Marsiglia, da

questa notte anche Montpellier e Tolosa sono passate in zona di ‘allerta massima’ insieme con diversi comuni circostanti.

Ieri la Francia ha conteggiato 96 morti in 24 ore legati

all’epidemia, secondo i dati diffusi da Santé Publique France.

1539 i ricoveri in rianimazione, 56 in più rispetto alla

vigilia, il livello più alto da maggio scorso.

Questa mattina, numerosi addetti del settore alberghiero e

della ristorazione, tra cui cuochi e camerieri, hanno invaso una

parte del Boulevard Péripherique – equivalente parigino del

Grande Raccordo Anulare – per far sentire la loro voce contro la

crisi legata al coronavirus. Mentre a Rennes sono scesi in

corteo i gestori delle discoteche per allertare l’esecutivo sul

rischio fallimento. Mentre il Paese attende le parole del

presidente. Giro di vite supplementare? La questione di un

eventuale coprifuoco notturno a Parigi e in altre città è in

ogni caso tra i provvedimenti che verranno discussi nell’attuale

consiglio di Difesa che si tiene in queste ore all’Eliseo.(ANSA)

