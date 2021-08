(ANSA) – BRUXELLES, 30 AGO – La Commissione europea “segue

molto da vicino la questione dei viaggi dei cittadini Ue verso

gli Stati Uniti e viceversa” a causa della situazione del Covid.

Mentre l’Ue nei mesi estivi ha revocato i divieti per gli

statunitensi, Washington ha mantenuto la chiusura, destando

frustrazione tra i leader europei.

La commissaria agli Affari interni dell’Ue, Ylva Johansson,

nel suo viaggio negli Usa ha parlato di questa mancata

reciprocità col segretario di Stato alla Sicurezza, Alejandro

Mayorkas. Lo spiega un portavoce della Commissione europea ad

una domanda.

Nel primo pomeriggio è attesa la conclusione della procedura

scritta per la revisione dell’elenco dei Paesi terzi i cui

cittadini possono venire nell’Unione europea per i viaggi non

essenziali. Secondo quanto anticipato dall’ANSA sulla base di

fonti diplomatiche europee, nella proposta di raccomandazione

della presidenza di turno slovena del Consiglio, non compaiono

più gli Usa, ed altri cinque Stati. I cittadini vaccinati

potranno comunque continuare a venire nell’Ue. (ANSA).



Fonte Ansa.it