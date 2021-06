(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Il ministro degli Affari islamici del Marocco Ahmed Taoufiq ha annunciato alla Camera la riapertura graduale delle moschee chiuse come misura preventiva contro il Coronavirus. Le moschee sono chiuse dal 16 marzo del 2020; l’anno scorso ne erano state riaperte al culto 5mila, ora, su ordine di re Mohammed VI, capo spirituale del Paese, si procederà gradualmente e in collaborazione con le autorità sanitarie a riaprirle tutte. Il Marocco ospita oltre 50 mila luoghi di culto islamici sparsi su tutto il suo territorio. (ANSA).

