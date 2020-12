(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Per la prima volta da decenni, i

cattolici messicani non hanno potuto recarsi alla Basilica di

Guadalupe in quello che viene considerato da molti il più grande

pellegrinaggio religioso del mondo con milioni di fedeli che

arrivano anche a piedi o in bicicletta e si avvicinano in

ginocchio. La chiesa è stata chiusa per evitare la diffusione

del Covid e sono

Advertisements

state organizzate funzioni virtuali.Secondo la tradizione, il 12 dicembre 1531 la Vergine diGuadalupe, protettrice dei cattolici dell’America Latina, èapparsa su una collina dietro la basilica. Papa Francesco haconcesso un’indulgenza ai cattolici in modo che non debbanovisitare fisicamente il santuario.La polizia ha eretto barricate per bloccare l’ingresso anche alla vasta piazza davanti alla basilica dove vengono accesecentinaia di candele alla Vergine. E’ stato però possibileassistere all’accensione in streaming. La riapertura dellabasilica è prevista lunedì.Finora i morti per Covid a Città del Messico sono stati18.600. Il tasso d’infezione è in rapido aumento e il 78% deiposti letto in ospedale sono pieni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram