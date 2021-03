(ANSA-AFP) – ROMA, 26 MAR – Il Messico supera i 200 mila

morti per coronavirus diventando il terzo Paese al mondo per

numero di vittime, dietro solo a Stati Uniti e Brasile. Il

numero esatto delle vittime in Messico è di 200.211, come

riportato dal ministro della Salute nel bollettino quotidiano.

(ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram